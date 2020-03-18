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ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden'ın zafer gecesi
16 dakika önce
ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.
ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:02
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