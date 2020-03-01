ABD'de Demokratların Güney Carolina ön seçimlerini Biden kazandı - Son Dakika

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken, Güney Carolina'da yapılan Demokratların ön seçiminde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakiplerine fark atarak birinci oldu.

ABD'de 3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde 4. sırada yer alan Güney Carolina'da, Demokrat aday adayları arasındaki yarışta anketlerdeki sonuç gerçekleşti.

Iowa, New Hamsphire ve Nevada'da varlık gösteremeyen Biden, şeytanın bacağını kırarak Güney Carolina'da rakiplerini geride bıraktı.

Amerikan medyasının AP haber ajansına dayandırdığı haberlere ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden, oyların yaklaşık yüzde 51'ini aldı.

Oy sayım işlemleri halen devam ederken, ilk 3 eyaletin 2'sinde ipi göğüsleyen Senatör Bernie Sanders, Güney Carolina'da oyların yaklaşık yüzde 18'ini alabildi.

Milyarder iş adamı Tom Steyer'ın yaklaşık yüzde 15 ile 3. sırada götürdüğü oy sayımında, eski belediye başkanı Pete Buttigieg ise yaklaşık yüzde 7 ile 4. sırada yer aldı.

Biden'ın kazandığı ilan edilen yarışta, kesin sonuçların ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin yarıştaki adayı Başkan Donald Trump'a verdikleri desteğin bir göstergesi olarak Güney Carolina'daki Cumhuriyetçi Parti, eyalette ön seçim yapmama kararı almıştı.

Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimleri Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.