ABD'nin California eyaletine bulunan Huntington plajında yapılan cankurtaran yarışmasında korku dolu anlar yaşandı. Yarışma kapsamında pankart taşıyan tek motorlu küçük bir uçak, irtifa kaybederek suya düştü. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Uçak dalgaların etkisiyle plaja sürüklenirken, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de denize düşen küçük uçak plaja sürüklendi - Son Dakika

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