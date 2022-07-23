ABD'de denize düşen küçük uçak plaja sürüklendi - Son Dakika
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ABD'de denize düşen küçük uçak plaja sürüklendi

23.07.2022 11:28
ABD'de denize düşen küçük uçak plaja sürüklendi

ABD'nin California eyaletindeki Huntington plajında küçük bir uçak suya düştü, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

ABD'nin California eyaletindeki Huntington plajında küçük bir uçak suya düştü, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

ABD'nin California eyaletine bulunan Huntington plajında yapılan cankurtaran yarışmasında korku dolu anlar yaşandı. Yarışma kapsamında pankart taşıyan tek motorlu küçük bir uçak, irtifa kaybederek suya düştü. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Uçak dalgaların etkisiyle plaja sürüklenirken, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - CALİFORNİA

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de denize düşen küçük uçak plaja sürüklendi - Son Dakika

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