Son dakika haberi! ABD'de depoda yangın 6 yaralı

ABD'nin New York kentinin Staten Island bölgesinde bir depoda yangın çıktı. Yangında, 5 itfaiye ve 1 acil durum görevlisinin yaralandığı belirtildi.

ABD'de New York kentinin Staten Island bölgesinde 60 Davidson Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. New York Şehri İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, itfaiye ve acil durum görevlilerinin bölgeye gittiği ve 200 itfaiye görevlisinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Yangının, yerel saatle 17.00 sıralarında söndürüldüğü, içeride bulunan çalışanların yaralanmadığı ancak 5 itfaiye görevlisinin hafif, 1 acil durum görevlisinin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yangının yerel saatle 19.30 sularında tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.