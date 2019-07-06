Son Dakika Haberleri: ABD'de deprem sırasında korku dolu anlar
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ABD'de deprem sırasında korku dolu anlar

1 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme yakalanan çocukların görüntüsü, deprem gerçeğini gözler önüne serdi.

ABD'de deprem sırasında korku dolu anlar, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme yakalanan çocukların görüntüsü, deprem gerçeğini gözler önüne serdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremin yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Ridgecrest kentinde Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde bir çocuk korosu tarafından düzenlenen müzikalin depreme yakalandığı görüntüler depremin korkuyu gözler önüne serdi. Müzikal sırasında yaşanan deprem ve sonrasındaki panik anı anbean kameraya yansıdı. Sarsıntıyla birlikte seyirciler ve çocuklar binayı tahliye ederken, kimsenin zarar görmediği öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde ise aynı bölgede 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - CALİFORNİA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:58 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, 3. Sayfa
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