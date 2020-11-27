ABD'de dev kertenkele ve solucan paniği - Son Dakika

ABD'nin bazı eyaletlerinde görülen dev kertenkeleler ve solucanlar bölge halkında paniğe neden oldu.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan eyaletlerde geçtiğimiz Mayıs ayından beri görülen Tegu cinsi dev kertenkeleler ve istilacı solucanlar korkutuyor. Son günlerde özellikle Georgia eyaletinde başıboş dolaşan sürüngenlerin sayısında yaşanan artış, halkta paniğe neden oldu. Georgia Doğal Yaşam Departmanı, siyah-beyaz tegu olarak bildirilen ve boyları 140 santimetreye ulaşan sürüngenlerin hızlı bir şekilde çoğaldığını ve ülkenin ekosistemi için büyük risk teşkil ettiğini açıkladı.

Anavatanı Güney Amerika olan Tegu cinsi kertenkeleye en fazla Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay ülkelerinde rastlanıyor. Tegu cinsi kertenkeleler egzotik hayvan ticareti nedeniyle doğal ortamlarından uzaklaştırılarak başka ülkelere naklediliyor. Kertenkeleleri evcil hayvan olarak sahiplenenlerin terk etmesi sonucunda ABD'nin vahşi yaşam alanında hızlı bir biçimde çoğalmaya başladıkları tahmin ediliyor. Kertenkeleler önlerine çıkan her şeyi yemeleri ve son derece istilacı olmaları nedeniyle halk tarafından hoş karşılanmıyor. Georgia Doğal Yaşam Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin güneydoğusundaki iklim koşulları yaşamaları için elverişli olduğundan bu bölgedeki sayıları hızla artıyor. Yetkililer kertenkelelerden güvenli ve insanca yöntemlerle kurtulmanın yollarını arıyor.

Öte yandan ağırlıklı olarak Virginia eyaletinde görülen 30 metrelik solucanlar ise Asya'ya özgü olduğu düşünülen ve istilacı bir tür olan çekiç başlı yassı kurt olarak tanımlandı. - GEORGIA