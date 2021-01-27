ABD'de dev köpekbalığı balık tutanlara böyle saldırdı - Son Dakika
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ABD'de dev köpekbalığı balık tutanlara böyle saldırdı

27.01.2021 20:21
ABD'de dev köpekbalığı balık tutanlara böyle saldırdı

ABD'nin Florida eyaleti yakınlarında Meksika Körfezi'nde beyaz köpekbalığı, bir balık tutan bir grup arkadaşın teknesine saldırdı.

ABD'nin Florida eyaleti yakınlarında Meksika Körfezi'nde beyaz köpekbalığı, bir balık tutan bir grup arkadaşın teknesine saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, ABD'nin Florida eyaleti yakınlarında bulunan Meksika Körfezi'nde Erika Almond adlı bir kadın ve 4 arkadaşıyla balık tuttuğu sırada beyaz köpekbalığının saldırısına uğradı. Almond, korku dolu anları ABD medyasına anlattı.

"MOTORDAN ISRARAK PARÇA KOPARDI"

ABD medyasına konuşan Almond, "Bu alışılmadık bir durum değil, bu şekilde balık tutarken köpekbalıklarını bekliyoruz ama bunu benzersiz kılan, yaklaşık 4-5 metre büyüklüğünde bir beyaz köpekbalığıydı. Gördüklerimize inanamadık. Nefes kesiciydi. Motordan ısırarak parça kopardı" dedi.

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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika Körfezi, Florida, Güncel, Son Dakika

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