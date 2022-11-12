ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı - Son Dakika
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ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı

12.11.2022 17:34

- ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı ABD'nin Florida eyaletinde bilim adamları, ötenazi yapılan 5 metrelik Burma pitonunun midesinden 1.5 metre uzunluğunda timsah çıkardı.

- ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bilim adamları, ötenazi yapılan 5 metrelik Burma pitonunun midesinden 1.5 metre uzunluğunda timsah çıkardı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda dünyanın en büyük yılan türlerinden olan Burma pitonu yakalandı. Florida'da istilacı bir tür olduğu belirtilen 5.5 metre uzunluğundaki Burma pitonuna eyalet yasaları doğrultusunda görevliler tarafından ötenazi yapıldı. Araştırma yapılmak üzere laboratuvara gönderilen dev pitonun midesinde 1.5 metre uzunluğunda timsah bulundu. Yerbilimci Rosie Moore, timsahın pitonun içinden titizlikle çıkarıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: İHA
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