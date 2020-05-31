- ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

- ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

- ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar ülke geneline yayılmaya devam ederken, 16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

MİNNESOTA - ABD'de George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar ülke geneline yayılmaya devam ederken, 16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, şiddet ve yağmalama olaylarıyla devam ediyor. Ülke genelinde başkent Washington dahil çok sayıda noktaya yayılan gösteriler nedeniyle 16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En az 8 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin destek amacıyla göreve çağrıldığı ifade edilirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bazı askeri üslerde alarm durumuna geçildiğini açıkladı.

"Protestocuların yüzde 80'i Minnesota dışından"

Minnesota eyaletinde Ulusal Muhafızlar görev alırken Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Minnesota Valisi Tim Walz, "Bu karar gerekliydi. Çünkü dışarıda Floyd'un ölümünü bahane ederek yağma yapan insanlar var. Biz saldırı altındayız ve düzen sağlanmalı" dedi.

Walz, eyaletteki protestocuların yüzde 80'inin Minnesota'nın dışından geldiğini belirterek, "Bu gruplar arasında Minnesotalıların olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

16 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaliforniya'nın Beverly Hills, Los Angeles kentinde, Colorado'nun Denver, Florida'nın Miami, Georgia'nın Atlanta, Illinois'in Chicago, Kentucky'nin Louisville, Minnoseta'nın Minneapolis ve St. Paul kentinde, New York'un Rochester, Ohio'nun Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo kentinde, Oregon'un Eugene, Portland, Pensilvanya'nın Philadelphia ve Pittsburgh kentinde, Güney Karolina'nın Charleston ve Columbia, Tennessee'nin Nashville, Utah'ın Salt Lake, Washington'ın Seattle ve Wisconsin'in Milwaukee kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Philadelphia'da en az 14 gözaltı

Portland kentinde süren şiddet ve yağmalara karşı olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının ardından asker sokağa indi. Pennsylvania eyaletinin Harrisburg ve Philadelphia kentinde protestolar, gece boyunca devam etti. Philadelphia kentinde iş yerleri ateşe verilirken, Chesnut Bulvarı üzerinde bulunan bazı bankanın camları kırıldı. Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Şiddet ve yağlama olayları devam ederken, göstericiler eyaletler arası I-95 otoyolunu saatlerce trafiğe kapattı. Yaklaşık 3 bin kişi ile başlayan gösterilerin şiddete dönüşmesi sonucu en az 4 polis aracı yakıldı, 13 polis de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Los Angeles'ta gösteriler kontrolden çıktı

Kalifornia eyaletinin Los Angeles kenti Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için adalet talebiyle Los Angeles'ta da yapılan gösterilerin kontrolden çıkması sonucunda yerel saatle 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Eric Garcetti yaptığı açıklamada, "Los Angeleslıların ifade özgürlüğünü ve şiddetten ya da vandalizmden korkmadan yaşama hakkını her zaman koruyacağız. Göstericilerin, güvenlik güçlerinin ve tüm Los Angeles sakinlerinin güvenliğini arttırmak için sokağa çıkma yasağını kesintisiz uygulayacağız" dedi.

Los Angeles'taki gösterilerde, banka ve iş yerleri ateşe verildi. 30'dan fazla polis aracının yakıldığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Floyd'un ölümüne neden olan polis cezaevinde gözlem altında

George Floyd'un ölümüne neden olan ve geçtiğimiz Cuma günü tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'in intihar etme ihtimaline karşı cezaevinde yoğun güvenlik önlemleri altında tutulduğu belirtildi. Chauvin'in tek kişilik bir hücreye konulduğu ve 7/24 kamera sistemiyle izlenildiği bildirildi.

Covid-19 salgınında ikinci dalga endişesi

Gösterilerde protestocuların maske takmaması ve sosyal mesafeyi hiçe sayması, korona virüsün yayılması konusunda endişeleri de arttırıyor. Ekonomiyi yeniden açmak için mücadele eden ABD'de sağlık uzmanları, birçok eyalette protestocuların sokaklara dökülmesiyle vakalarda yeniden artışa geçme ihtimaline dikkat çekiyor.

- ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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