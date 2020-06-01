- ABD'de devam eden protestolarda en az 4 bin 100 kişiye gözaltı
- ABD'de devam eden protestolarda en az 4 bin 100 kişiye gözaltı ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerde en az 4 bin 100 kişi gözaltına alındı.
- ABD'de devam eden protestolarda en az 4 bin 100 kişiye gözaltı
WASHINGTON - ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerde en az 4 bin 100 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Minnoseta eyaleti Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor. Ülke geneline yayılan gösterilerde polis ile protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Washington ve 15 eyalette Ulusal Muhafızlar görev yapıyor. Protestolarda 6. güne girilirken ilk günden bu yana en az 4 bin 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yalnızca New York'ta 790 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Amerikalı ünlü model Chrissy Teigen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, protestolar kapsamında tutuklananların serbest bırakılması için 200 bin dolar kefalet ücreti bağışladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:43 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › - ABD'de devam eden protestolarda en az 4 bin 100 kişiye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı