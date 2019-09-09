Son Dakika Haberleri: Abd'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - 2
Son Dakika Güncel Haber

Abd'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - 2

1 saat önce

ABD'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - 2.

ABD'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - 2

Abd'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - 2

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Açık'ta şampiyon Nadal oldu
Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu George Soros: Milyarder spekülator nasıl sağcı hükümetlerin hedefi oldu? ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]