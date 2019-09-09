Abd'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı
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ABD'nin Georgia eyaletinde yan yatan kargo gemisinde mahsur kalan 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
ABD'nin Georgia eyaletinde yan yatan kargo gemisinde mahsur kalan 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı. Son mürettebatı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Brunswick
şehrinde St Simons limanında meydana gelen olayda, 200 metre uzunluğunda 'Golden Ray' isimli kargo gemisi yan yatmış; bir kaptan ve 23 kişilik mürettebatın bulunduğu gemide 4 kişi gemide mahsur kalmıştı.
ABD Sahil Güvenlik Yetkilileri, gemideki 3 mürettebatın kurtarıldığını; son mürettebatın makine dairesinde bir bölgede kaldığını ve onu da kurtarmaya çalıştıklarını duyurdu.
Kurtarılanlar sahil güvenlik botu ile kıyıya getirildi.
Görüntü Dökümü
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-Kurtarılan mürettebattan görüntü ve fotoğraflar
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-Devrilen kargo gemisinin farklı açılardan görüntüleri
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