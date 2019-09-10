Abd'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı

ABD'nin Georgia eyaletinde yan yatan kargo gemisinde mahsur kalan 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı. Son mürettebatı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Brunswick şehrinde St Simons limanında meydana gelen olayda, 200 metre uzunluğunda 'Golden Ray' isimli kargo gemisi yan yatmış; bir kaptan ve 23 kişilik mürettebatın bulunduğu gemide 4 kişi gemide mahsur kalmıştı.

ABD Sahil Güvenlik Yetkilileri, gemideki 3 mürettebatın kurtarıldığını; son mürettebatın makine dairesinde bir bölgede kaldığını ve onu da kurtarmaya çalıştıklarını duyurdu.

Kurtarılanlar sahil güvenlik botu ile kıyıya getirildi.