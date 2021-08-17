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ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması - Son Dakika

ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması

17.08.2021 12:12
ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması, System.String[]

Eskişehir'de üretilen ürünleri dünyada pazarlamayı başaran firma Amerika Birleşik Devleti'nde (ABD) bulunan önemli firmaların dikkatini çekmeyi başardı.

Eskişehir'de üretilen ürünleri dünyada pazarlamayı başaran firma Amerika Birleşik Devleti'nde (ABD) bulunan önemli firmaların dikkatini çekmeyi başardı.

Eskişehir'de üretim yapan firmaların ürünlerini 2021 yılında ABD pazarına başarıyla taşıyan şirket, ünlü ve büyük yurt dışı firmalarına tedarik için antlaşmalar yapma konusunda görüşmelere başladı. Beyaz eşya, mutfak ev gereçleri, ev tekstili, hazır tekstil, mobilya, dondurulmuş hazır gıda gibi ürünleri ABD'de büyük tedarik firmalarına pazarlayacak olan şirket, bu sayede ihracatın arttırılmasına da katkı sağlayacak. 2022 yılında tahmini hedeflenen ihracat rakımı ise 7 milyon dolar seviyesinde.

Teksas Rosehill Road'ta 20 bin metrekarelik deposu ile birlikte 60 dönümlük araziye yatırım yapan Growth Lead LLC CEO'su Can Akalın, "Çin malına olan tepkiden dolayı, ülkemiz ürünlerine birden artan talebin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk. Üreticilerimiz ve ABD'deki müşterilerimizin inancı ve ürün kalitesi talebi arttırdı. Ülkemizde üreticilerin bize olan taleplerinden çok memnun olmakla beraber, ABD pazarına bizimle girmek isteyen birçok firmanın tarafımıza ulaşması da bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

"Üretim zamanlamanız, stok ve durumunuza siparişini göre veriyor"

Dünya üzerindeki gelişmeleri Türkiye'de ki şirketlere aktararak çalışmalara yön verdiklerini aktaran Can Akalın, "Günümüzde ülkemizin ihracatının artması için en önemli sürecin dijital altyapılara yatırımın yapılması gerektiğini savunuyorum. Çünkü yeni dünya ticareti bir çok dijital pazarlama modüllerinin birbirleriyle implementasyonu ile beraber oluşmakta. Örnek vermek gerekir ise Walmart'ın ana şartı sizin ERP sisteminizde onlar için ürettiğiniz ürünlerinizin stok bilgisine ve üretim aşamalarına erişmek istemesidir. Yani şirket size direkt sipariş geçerek ve sizinle mail üzerinden yazışmak için vakit harcamıyor. Üretim durumunuz, zamanlamanız ve stok durumunuza göre siparişini veriyor. Eğer bu altyapılara ait yatırımlarınız yoksa en iyi üretici olmanızın veya yılların markası olmanızın hiçbir anlamı yok. Ülkemizdeki üreticilerin kendilerini yeni dünya ticareti için hazırlamaları ve geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunlar çok yüksek maliyetli yatırımlar değil. Bir diğer yorum yapmak istediğim konu ise üreticilerimizin devletten basit yatırımlar için ve gereksiz pazarlama tipleri için bile destek beklemesi. Bu kadar basit ve erişilebilir konularda her şeyi devletten beklemek hem zaman hem de milli sermaye iş kaybı anlamı taşıyor. ABD'nin Çin'e olan tepkisinden dolayı ülkemize olan talebini değerlendiremeyip vakit kaybedersek, Hindistan, Meksika, Polonya gibi ülkeler Çin'in yerini almaya hazırlanıyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması - Son Dakika Ekonomi


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