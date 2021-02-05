ABD'de dış ticaret açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika

ABD'de dış ticaret açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

05.02.2021 18:43
ABD'de dış ticaret açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı, System.String[]

ABD'de dış ticaret açığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 artarak 678,7 milyar dolara çıktı ve 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de dış ticaret açığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 artarak 678,7 milyar dolara çıktı ve 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azalarak 66,6 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığının, söz konusu dönemde 65,7 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, Kasım 2020'de ise 69 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 190 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 1,5 artışla 256,6 milyar dolara çıktı.

İhracat 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'nin dış ticaret açığı 2020 yılı genelinde ise Kovid-19 salgınının etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 artarak 678,7 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin dış ticaret açığı, geçen sene 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'nin ihracatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 15,7 azalışla 2,1 trilyon dolara düşerek 2010'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Ülkenin ithalatı da aynı dönemde yüzde 9,5 azalışla 2,8 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Ticaret açığı Çin ile azaldı

ABD'nin 2020 yılı başında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, geçen yıl azalış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,9 azalarak 310.8 milyar dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 124,6 milyar dolara yükselirken, ülkeden yapılan ithalat 435,4 milyar dolar olarak düştü.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı ise 2020'de 183,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Geçen yıl ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: Meksika (112,7 milyar dolar), Almanya (57,3 milyar dolar), İsviçre (56,7 milyar dolar), İrlanda (55,9 milyar dolar), Japonya (55,4 milyar dolar), Malezya (31,7 milyar dolar), Tayvan (29,9 milyar dolar), İtalya (29,5 milyar dolar), Tayland (26,4 milyar dolar), Güney Kore (24,8 milyar dolar), Hindistan (23,8 milyar dolar), Fransa (15,6 milyar dolar), Kanada (15 milyar dolar), Endonezya (12,8 milyar dolar) ve Rusya (12 milyar dolar)

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de dış ticaret açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika Ekonomi


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