ABD'de dış ticaret açığı ocakta yüzde 6,7 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de dış ticaret açığı ocakta yüzde 6,7 azaldı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de dış ticaret açığı ocakta yüzde 6,7 azaldı

12 dakika önce

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalışla 45,3 milyar dolara düştü.

ABD'de dış ticaret açığı ocakta yüzde 6,7 azaldı, System.String[]

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalışla 45,3 milyar dolara düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalarak 45,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığının 46,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ülkede Aralık 2019 dönemine ait dış ticaret açığı ise 48,9 milyar dolardan 48,6 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin dış ticaret açığının yılın ilk ayında azalmasında ithalatındaki düşüş etkili oldu. Ülkenin ocakta gerçekleştirdiği ithalat bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalışla 253,9 milyar dolara düştü. ABD'nin ihracatı ise aynı dönemde yüzde 0,4 azalarak 208,6 milyar dolara geriledi.

Çin ile dış ticaret açığı ocakta 2011'den bu yana en düşük seviyeye indi

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı da bu ayda düşüş kaydetti. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ocakta bir önceki aya göre 2,1 milyar dolar azalarak 23,7 milyar dolara indi ve 2011'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde aylık 200 milyon dolar artışla 7,7 milyar dolara yükselirken, ülkeden ithalatı 1,8 milyar dolar azalışla 31,4 milyar dolara düştü.

ABD'nin ocak ayında dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında, Avrupa Birliği (13,5 milyar dolar), Meksika (9,2 milyar dolar), Almanya (5,6 milyar dolar), Japonya (5,3 milyar dolar), İtalya (2,6 milyar dolar), Tayvan (1,8 milyar dolar), Hindistan (1,7 dolar) da yer aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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