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ABD'de dış ticaret açığı temmuzda yüzde 4,3 azaldı - Son Dakika

ABD'de dış ticaret açığı temmuzda yüzde 4,3 azaldı

02.09.2021 16:46
ABD'de dış ticaret açığı temmuzda yüzde 4,3 azaldı, System.String[]

ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda ithalattaki azalışla aylık yüzde 4,3 azalarak 70,1 milyar dolara indi ve beklenenden fazla daralma gösterdi.

ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda ithalattaki azalışla aylık yüzde 4,3 azalarak 70,1 milyar dolara indi ve beklenenden fazla daralma gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 azalarak 70,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde küçülme gösteren dış ticaret açığının, 71 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, haziranda 73,2 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 212,8 milyar dolar olurken, ithalatı yüzde 0,2 azalışla 282,9 milyar dolara indi. ABD'nin ithalatı haziranda 283,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ticaret açığı Çin ve Kanada ile azaldı, Meksika ile arttı

ABD'nin bu dönemde ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı düşüş gösterirken, Meksika ile olan ticaret açığı artış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, söz konusu ayda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7 azalarak 25 milyar dolara düştü. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 13 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 38 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı da temmuzda yaklaşık yüzde 35 azalışla 3,6 milyar dolara geriledi. Ülkenin Meksika ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 18 artışla 8,5 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (18,1 milyar dolar), Japonya (6 milyar dolar), Almanya (5,6 milyar dolar), İtalya (3,5 milyar dolar), Tayvan (3,4 milyar dolar), Hindistan (2,8 milyar dolar), Güney Kore (2,1 milyar dolar) ve Fransa (2,1 milyar dolar) yer aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ticaret, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de dış ticaret açığı temmuzda yüzde 4,3 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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