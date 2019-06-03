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ABD'de Diyanete bağlı camiye başarı belgesi

1 saat önce

ABD'de Müslüman ve Türk dostu Brooklyn Belediye Başkanı Eric L. Adams, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Brooklyn Eyüp Sultan Camisi ve Kültür Merkezine çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

ABD'de Diyanete bağlı camiye başarı belgesi, System.String[]
ABD'de Müslüman ve Türk dostu Brooklyn Belediye Başkanı Eric L. Adams, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Brooklyn Eyüp Sultan Camisi ve Kültür Merkezine çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brooklyn kentinin Müslüman ve Türk dostu Belediye Başkanı Eric L. Adams, her yıl geleneksel olarak Eyüp Sultan Camisi'nde verdiği iftar programının ardından Eyüp Sultan Camisi ve Kültür Merkezi adına Dernek Başkanı Mehmet Aydın'a başarılı çalışmalarından dolayı belge takdim etti. Brooklyn'de yaşayan Müslümanların topluma katkılarından övgüyle bahseden Adams, Müslümanların Amerikan kültür ve geleneklerine önemli bir zenginlik kattığını vurguladı.

Belediye Başkan Adams yaptığı açıklamada, "Ramazan boyunca misafirlerini çok güzel ağırlayan Eyüp Sultan Camisi ve Kültür Merkezine başta Başkan Mehmet Aydın ve yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Zor olanı başarıyorlar, bu güzelliklere katkı sağlayan, emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eyüp Sultan Camisi ve Kültür Merkezi Başkanı Mehmet Aydın ise "Brooklyn Belediye Başkanımız Sayın Eric L. Adams'ın derneğimiz ile yakından ilgilenmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Ramazan ayı boyunca ve her zaman bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - NEW YORK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Eyüp Sultan Camii, Brooklyn, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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