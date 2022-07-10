Son dakika haberi... ABD'de doğal gaz tesisinde yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi... ABD'de doğal gaz tesisinde yangın

10.07.2022 10:32

Edinilen son dakika haberine göre - ABD'de doğal gaz tesisinde yangın ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir doğal gaz tesisinde dün çıkan yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.

- ABD'de doğal gaz tesisinde yangın

OKLAHOMA - ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir doğal gaz tesisinde dün çıkan yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki ONEOK doğal gaz tesisinde dün yangın çıktı. ONEOK doğal gaz şirketi olayda herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Yetkililer tesisin çevresindeki halkın tahliye edildiğini ve şirketin Enid kentindeki birkaç otelle anlaşarak tahliye edilenlerin otelde konaklamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde yangın nedeniyle yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklamada bulunmadı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... ABD'de doğal gaz tesisinde yangın - Son Dakika

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