ABD'de doğum oranları son 35 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

ABD'de doğum oranları son 35 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de doğum oranlarının 2019'da son 35 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

ABD'de doğum oranlarının 2019'da son 35 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi. Ülke basınındaki haberlere göre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ülkede geçen yılki doğum istatistiklerine ilişkin raporunu açıkladı. Ülkede geçen yıl 3,75 milyon bebeğin doğduğu kaydedilen raporda, doğum oranının 2018'e göre yüzde 1 azalarak son 35 yılın en düşük seviyesine indiği belirtildi. ABD'de doğum oranlarının 20'li ve 30'lu yaşlarda düşerken, 40'lı yaşlarda arttığına işaret edilen raporda, yaşları 40 ila 44 olan kadınların doğurma oranının 1985'ten bu yana her yıl ortalama yüzde 3 yükseldiği de aktarıldı. Raporda ayrıca son 35 yılda nüfusun 190 milyon arttığı da ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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