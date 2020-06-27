ABD'de doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğum yaptı

ABD'nin Florida eyaletinde doğum yapmak üzere eşiyle kliniğe giden bir kadın, sancılara daha fazla dayanamayınca otoparkta, ayakta doğum yaptı.
ABD'nin Florida eyaletinde sıradışı bir olay yaşandı. Florida eyaletine bağlı Miami kentinde doğum yapmak üzere eşi Joseph Anderson birlikte kliniğe giden Susan Anderson, daha fazla artan şiddetli sancılara dayanamayınca kliniğin otoparkında ayakta doğum yaptı. ABD medyasına konuşan Susan Anderson, 'Araçla kliniğe giderken eşime döndüm ve daha fazla dayanamayacağımı söyledim. Otoparkta yürürken de binaya yetişebileceğimi düşünmüyordum' ifadelerini kullandı.
Doğum anında iki polis memurunun bir problem olduğunu düşünerek Susan, Joseph ve klinik uzmanına yaklaştığı görülürken; klinik uzmanının polislere, 'O iyi. Ben ebeyim. Şu anda doğum yapıyor' dedi. Klinik uzmanını uyarısını dikkate alan polis memurları olayı uzaktan izledi.