Üye Girişi
ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli - Son Dakika

ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli

11.01.2022 02:47
ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli

NEW ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi.

NEW ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi.

Maryland Hastanesinden yapılan açıklamada, ilk defa yapılan ve son derece deneysel olarak gerçekleştirilen ameliyattan 3 gün sonra hastanın iyi durumda olduğu belirtildi.

Ameliyatın, gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek için çok erken olsa da hayat kurtaran nakiller için bir gün hayvan organlarını kullanma konusunda "onlarca yıl süren arayışta bir adım" olduğu ifade edildi.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezindeki doktorlar, bu operasyonun, genetiği değiştirilmiş bir hayvandan alınan kalbin, hemen reddedilmeden insan vücudunda işlev görebileceğini ispatladığına dikkati çekti.

Açıklamada, kalbin nakledildiği David Bennett'in ameliyattan bir gün önce, "Bunun karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu benim son şansım." dediği aktarıldı.

İlk defa genetiğiyle oynanmış bir domuzun kalbi kullanıldı

Üniversitenin hayvandan insana nakil programının bilimsel direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin, "Bu işe yararsa, acı çeken hastalar için bu organlardan sonsuz bir tedarik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki denemelerde başarısız olunduğunu belirten Mohiuddin, "Bu sefer Maryland cerrahları, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbini kullandılar." dedi.

2021 yılının Eylül ayında New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.

NYU Langone Health Merkezinde bu deneyi yöneten Dr. Robert Montgomery, Maryland'daki naklin, deneylerini bir sonraki seviyeye taşıdığını kaydetti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Maryland Üniversitesi, Maryland, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli - Son Dakika


Dini nikahlı eşiyle tartıştı, arkadaşının evinden kendini boşluğa bıraktı Dini nikahlı eşiyle tartıştı, arkadaşının evinden kendini boşluğa bıraktı         
09:33
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi         
21:25
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!         
16:37
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli! Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!         
14:44
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27

Son Dakika Haberleri
09:31 Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı
09:10 11 Ocak 2021 altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?
09:08 Son Dakika! Tokayev duyurdu! KGAÖ Barış Gücü askerleri, iki gün sonra Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak
08:59 Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı
08:56 Danimarka Askeri İstihbarat Şefi, ABD'ye bilgi sızdırmaktan gözaltında
08:50 11 Ocak döviz kurları! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?
08:48 Hande Yener bombaladı! İzzet Yıldızhan "Külotla da çıkmayın ya" demişti!
08:31 "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü
08:30 Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor
08:23 Meteoroloji'den 14 il için 'sarı kod'! İstanbul ve Ankara'ya yoğun kar geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 09:38:04. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement