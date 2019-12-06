ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de bir donanma üssünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, saldırgan ölü ele geçirildi.

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Escambia Şerifi David Morgan ise yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını vurguladı.

Saldırganın da hayatını kaybettiğini teyit eden Morgan, şu anda bölgede herhangi bir güvenlik tehlikesi bulunmadığını kaydetti.

Trump bilgilendirildi

Öte yandan Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

Trump'ın saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğinin altı çizildi.

Denizcilik eğitimi verilen bir sınıfta meydana gelen saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.