Son Dakika Haberleri: ABD'de Donduran Soğuklar - New

ABD'de Donduran Soğuklar - New

13 dakika önce

- Donan nehirden görüntüler ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle New York ve New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.

- Donan nehirden görüntüler ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle New York ve New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:40 Kaynak: AA

New Jersey, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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