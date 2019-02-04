ABD'de Donduran Soğuklar - New
13 dakika önce
- Donan nehirden görüntüler ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle New York ve New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.
- Donan nehirden görüntüler ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle New York ve New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:40 Kaynak: AA
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