ABD'de Dondurucu Soğuklar En 5 Can Aldı
29 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde son 25 yılın en soğuk günleri yaşanırken, ülkede aşırı soğuklar yüzünden en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri
'nde son 25 yılın en soğuk günleri yaşanırken, ülkede aşırı soğuklar yüzünden en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:50
ABD Kutup Girdabı'na Kapıldı: 10 Eyalette Yaşam Durdu, En Az 7 Kişi Öldü
Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık
AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı