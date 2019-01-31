Son Dakika Haberleri: ABD'de Dondurucu Soğuklar En 5 Can Aldı

ABD'de Dondurucu Soğuklar En 5 Can Aldı

29 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde son 25 yılın en soğuk günleri yaşanırken, ülkede aşırı soğuklar yüzünden en az 5 kişi hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde son 25 yılın en soğuk günleri yaşanırken, ülkede aşırı soğuklar yüzünden en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:50 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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