ABD'de Dr. Fauci, koronavirüs aşısını vuruldu - Son Dakika

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu. Fauci aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, aşının güvenilirliği ve etkinliği konusunda sembol olmasını umduğunu ifade etti.

ABD'nin pandemiyle mücadelede önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ardından koronavirüs aşısını vuruldu. Fauci'nin, Biden ve Pence'in aksine Moderna tarafından geliştirilen aşıyı vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Aşı işleminin ardından açıklama yapan Fauci, "Umarım bu aşıyı yaptırmam, ülkenin geri kalanı için bu aşının güvenliği ve etkinliğine son derece güven duyduğum bir sembol olarak hizmet eder" dedi. Öte yandan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın da Moderna aşısı olduğu aktarıldı.