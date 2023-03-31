ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 askerin öldüğü bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 askerin öldüğü bildirildi

31.03.2023 13:47
ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 askerin öldüğü bildirildi

ABD'nin Kentucky eyaletinde 29 Mart'ta eğitim sırasında düşen 2 askeri helikopterde bulunan 9 askerin öldüğü belirtildi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde 29 Mart'ta eğitim sırasında düşen 2 askeri helikopterde bulunan 9 askerin öldüğü belirtildi.

Eyaletin Trigg County bölgesindeki 101. Hava İndirme Tümeni'ne ait "HH-60 Blackhawk" tipi iki helikopterin, 29 Mart saat 22.00 sularında düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.

Olay hakkında açıklamada bulunan 101. Hava İndirme Tümeni Tuğgenerali John Lubas, helikopterlerden birinin 5, diğerinin 4 askeri taşıdığını söyledi.

Lubas, "Kayıplarımıza rağmen şanslıydık çünkü bir yerleşim bölgesinin karşısındaki açık alana inebildiler, çok şükür ki uçak kazası sonucu başka can kaybı veya yaralanma olmadı." dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 askerin öldüğü bildirildi ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 askerin öldüğü bildirildi Huawei, 2022 Gelirinde Hafif Artış Kaydetti Huawei, 2022 Gelirinde Hafif Artış Kaydetti

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 askerin öldüğü bildirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Ekran karşısına geçen Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ikaz: UEFA'ya giderim
14:18 Ekrana çıkan Ahmet Nur Çebi, TFF'yi açık açık uyardı: UEFA'ya giderim
14:21 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı, Akşener'in sözlerini "provokatif" buldu
14:15 Son Dakika! AK Parti: İYİ Parti binasına saldırıyı lanetliyoruz, Akşener'in açıklaması ise provokatif bir yaklaşım
13:49 İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı!
13:43 İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
13:36 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
13:36 AK Parti'den İYİ Parti'ye taziye ziyareti! İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu
13:21 Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:15 Akşener kurşunlanan binanın önünde meydan okuyup kadınlara çağrı yaptı: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 14:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 askerin öldüğü bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement