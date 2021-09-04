ABD'de düşen helikopterde kurtarma çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika

ABD Pasifik Filosu, ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopterin düşmesinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve 5 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter 1 Eylül'de Güney California açıklarında okyanusa düşmüştü. Helikopterin düşmesinin ardından başlatılan kurtarma operasyonlarının sonlandırıldığı açıklandı. ABD Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamada, helikopterdeki 5 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilirken, donanma politikası gereği kimliklerinin gizli tutulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız, hayatını kaybeden mürettebatın aileleri, dostları ve arkadaşlarıyla" denildi.

Ne olmuştu?

USS Abraham Lincoln uçak gemisinden rutin uçuş gerçekleştirmek üzere havalanan MH-60S helikopteri, 1 Eylül'de yerel saatle 16.30 sıralarında Güney California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında okyanusuna düşmüştü. Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmazken, 1 mürettebatın kurtarıldığı belirtilmişti. - CALİFORNİA