ABD'de düşen kargo uçağında 2 kişi hayatını kaybetti

ABDİ (DHA)- ABD'de Ohio eyaletinde Toledo şehrinde uçağı düşmüştü. Uçakta bulunan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Çift motorlu Convair 440 tipi uçağın, düştükten sonra alev aldığı ve çıkan yangının düştüğü bölgedeki diğer araçlara da sıçradığı belirtilmişti. Kargo uçağının Tennessee'de bulunan Memphis Havaalanı'ndan kalktığı ve Toledo Express Havaaalanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.