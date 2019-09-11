Abd'de düşen kargo uçağında 2 kişi hayatını kaybetti
54 dakika önce
ABD'de düşen kargo uçağında 2 kişi hayatını kaybettiABDİ (DHA)- ABD'de Ohio eyaletinde Toledo şehrinde uçağı düşmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:38 Kaynak: DHA
ABD'de düşen kargo uçağında 2 kişi hayatını kaybetti
ABDİ (DHA)- ABD'de Ohio eyaletinde Toledo şehrinde uçağı düşmüştü. Uçakta bulunan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Çift motorlu Convair 440 tipi uçağın, düştükten sonra alev aldığı ve çıkan yangının düştüğü bölgedeki diğer araçlara da sıçradığı belirtilmişti. Kargo uçağının Tennessee'de bulunan Memphis Havaalanı'ndan kalktığı ve Toledo Express Havaaalanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.
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