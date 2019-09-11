Son Dakika Haberleri: Abd'de düşen kargo uçağında 2 kişi hayatını kaybetti
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Abd'de düşen kargo uçağında 2 kişi hayatını kaybetti

57 dakika önce

ABD'de Ohio eyaletinde Toledo şehrinde uçağı düşmüştü.

Abd'de düşen kargo uçağında 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
ABD'de Ohio eyaletinde Toledo şehrinde uçağı düşmüştü. Uçakta bulunan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.


Çift motorlu Convair 440 tipi uçağın, düştükten sonra alev aldığı ve çıkan yangının düştüğü bölgedeki diğer araçlara da sıçradığı belirtilmişti. Kargo uçağının Tennessee'de bulunan Memphis Havaalanı'ndan kalktığı ve Toledo Express Havaaalanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
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