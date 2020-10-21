ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı - Son Dakika

ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı

21.10.2020 00:09
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı, System.String[]

NEW ABD'nin New York eyaletinde içinde bulundukları otomobil su kanalına devrilen yaşlı çiftin hayatını kurtaran Türk vatandaşı övgü aldı.

NEW ABD'nin New York eyaletinde içinde bulundukları otomobil su kanalına devrilen yaşlı çiftin hayatını kurtaran Türk vatandaşı övgü aldı.

New York'un Long Island bölgesinde su kanalına düşen çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere çıktı.

Görgü tanıkları ve polisin aktardığına göre, Montauk otoyolunda seyrederken yol kenarındaki kanala devrilen otomobilin arkasından düşünmeden suya atlayan Türk vatandaşı, aracın camını kırarak yaşlı çifti kurtardı.

Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce Joseph (78) ve Delores (76) Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı.

"Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim"

ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım." dedi.

Cesareti ile takdir toplayan Tosun, "Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Otomobil, New York, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı - Son Dakika

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