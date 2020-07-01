ABD'de eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı düştü

ABD'nin South Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16CM tipi uçağın rutin eğitim uçuşunda olduğu belirtildi. Pilotun durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, kazanın sebebinin incelendiği ifade edildi.