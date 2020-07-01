ABD'de eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı düştü
ABD'nin South Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı.
ABD'nin South Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16CM tipi uçağın rutin eğitim uçuşunda olduğu belirtildi. Pilotun durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, kazanın sebebinin incelendiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:01 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › ABD'de eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı düştü - Son Dakika Dünya
Son Dakika 17:02 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi