ABD'de eğlence mekanında tartışma çıktı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

SAN ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir eğlence mekanın otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

San Antonio Polis Şefi William McManus, kentte spor müsabakalarının izlenebildiği bir eğlence mekanında tartışma çıktığını söyledi.

McManus, tartışan taraflardan birinin aracına gidip silahını aldıktan sonra mekanın otoparkına gelerek 5 kişiyi vurduğunu ifade etti.

2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten McManus, yaralanan 2 kişinin ise durumun ağır olduğunu kaydetti.

McManus, olaya karışan 6 kişinin 20 ila 30'lu yaşlarında olduğunu dile getirdi.

Saldırganın henüz yakalanmadığı öğrenildi.