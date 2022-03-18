ABD'de ek fon sağlanmazsa Kovid-19 aşıları, testleri ve tedavileri çıkmaza girebilir - Son Dakika

ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Kovid-19 aşıları, testleri ve tedavilerinin, ilave fon sağlanmaması halinde çıkmaza gireceğini bildirdi.

Associated Press ajansına değerlendirmede bulunan Becerra, Beyaz Saray'ın talep ettiği ilave Kovid-19 fonunun onaylanması gerektiğini söyledi.

Becerra, Kongre'nin ilave fonu onaylamaması durumunda Kovid-19 aşıları, testleri ve tedavilerinin çıkmaza gireceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin salgınla ilgili stratejisine işaret eden Becerra, bu kapsamda vatandaşların eczaneye gidip Kovid-19 testi yaptırabileceği ve sonucun pozitif çıkması durumunda ilaç alıp evlerine dönebileceklerini aktardı.

Becerra, fonun sağlanmaması durumunda bu stratejinin de suya düşeceğine dikkati çekti.

Daha rahat bir "yeni normalin" ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Becerra, bunun için virüsün kontrol edilmesinin zor olduğuna ve halkın kişisel sorumluluk hissinin önemine işaret etti.

Becerra, daha rahat ve normal bir yaşamın, herkes üstüne düşeni yaptığı zaman olabileceğini ancak yapılmadığında önlemlerin gevşetilmesinin zor olduğunu ifade etti.