ABD'de ekipman desteği olmadan çalışan muhabire araba çarpması gazetecilerin tepkilerine neden oldu - Son Dakika

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yeterli ekipman ve personel desteği olmadan tek başına canlı yayın yapan bir muhabire araba çarpması gazetecilerden tepki topladı.

New York Times'ın haberine göre, eyalete bağlı Dunbar kentinde 19 Ocak Çarşamba günü WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey'e canlı yayın esnasında araba çarptı.

Yorgey, kamerasıyla bir anda yere yığılmasının ardından tekrar doğrularak, "Araba çarptı ama iyiyim." diyerek tek başına yaptığı yayına devam etti.

Sosyal medya ve televizyon kanallarında görüntülerin yayılmasının ardından bazı çevreler muhabirin işine devam etme azmini övgüyle karşılarken meslektaşları, Yorgey ve onun gibi yeterli personel ve ekipman desteği olmadan habere gönderilen basın çalışanları adına tepki gösterdi.

Basın sektörüne 33 yıl emek veren gazeteci Ashley Thompson, "Bu konuda (tek başına yayın yapmak) iyiydi ama bu duruma düşürülmemeliydi." diye konuştu.

Thompson, olayın sektörün durumunu yansıttığı yorumunu yaparak, olayın tepki toplamasına karşın değişen bir şeyin olmayacağını kaydetti.

North Carolina Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden Profesör C.A. Tuggle, muhabirleri "tek kişilik bir grup" olarak gönderme uygulamasının yeni olmadığını, ancak halihazırda yaygınlaştığını söyledi.

Tuggle, tek kişilik canlı yayın şeklinde yapılan haberciliğin son bulması ve ilgili basın kuruluşunun muhabire yelek gibi ekipmanlar temin etmesi gerektiğini ifade etti.

Deneyimli gazetecilerden Alanna Autler ise kendisinin haber takibi yaptığı dönemde başka basın kuruluşlarındaki arkadaşları ya da yoldan geçen yabancılardan işiyle ilgili yardım aldığını anlatarak, muhabirlerin karşılaştığı güçlüklere işaret etti.

Autler, özellikle yerel gazete ve televizyonlarda patronların mesleğe yeni başlamış muhabirler üzerinde tam yetkiye sahip olduğunu deneyimi olmayan meslektaşlarının kariyerlerinin kısa sürmemesi adına her türlü talebi karşılamaya çalıştığını kaydetti.