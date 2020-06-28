ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu - Son Dakika

ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu

ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kalıcı olarak kör olduğu ve 3 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.

ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kalıcı olarak kör olduğu ve 3 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.

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ABD'nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen 3 kişinin metanol zehirlenmesi sonucu öldüğü, 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Eyaletin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dezenfektan içen bir kişinin ise kalıcı olarak kör olduğu ifade edildi.


New Mexico eyaleti Sağlık Bakanı Kathy Kunkel yaptığı açıklamada, "Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar" dedi.


Yüksek miktarda metanol alınması, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, sinir sisteminde kalıcı hasara ya da ölüme neden olabiliyor.


Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Nisan ayında Beyaz Saray'da düzenlenen korona virüs bilgilendirme toplantısında, "Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" açıklamasını yapmıştı. Trump, açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası bunun muhabirlere yönelik kinayeli bir soru olduğunu söylemişti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New Mexico, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu - Son Dakika
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