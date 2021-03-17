ABD'de elektronik kelepçeyle izlenen "seri kaçak yolcu" yine havalimanında yakalandı - Son Dakika

ABD'de birçok defa uçağa kaçak binmeye çalışan kadın, bu kez de Chicago'da O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Polis, daha önce de biletsiz uçağa binmeye çalıştığı gerekçesiyle elektronik kelepçeyle takip edilen 69 yaşındaki Marily Hartman'ın evinden ayrıldığını tespit etti.

Yetkililer, Hartman ile iletişime geçmeye çalıştı ancak "seri kaçak yolcu" çağrılara cevap vermedi.

Hartman'ın O'Hare Uluslararası Havaalanına doğru gittiğini belirleyen Chicago polisi, uçağa gizlice binmeye teşebbüs eden kadını gözaltına aldı.

"Seri kaçak yolcu"nun yaklaşık 20 yılda 30 kaçak uçuş yaptığı tahmin ediliyor.