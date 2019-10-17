Son Dakika Haberleri: ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı
Son Dakika Güncel ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı

29 dakika önce

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı, System.String[]

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Ülke basınında yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1300'e yaklaştığı belirtildi.

Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

Söz konusu hastalıkta ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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