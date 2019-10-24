Son Dakika Haberleri: ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 34'e çıktı
Son Dakika Güncel ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 34'e çıktı

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 34'e çıktı

14 dakika önce

NEW ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 34'e çıktı, System.String[]

NEW ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 34 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Açıklamada, gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1600 olduğu aktarıldı.


Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiği açıklanmış, ilk vakalar, nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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