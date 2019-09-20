ABD'de elektronik sigaradan 8. ölüm

ABD'de her geçen gün bir yeni ölüm vakasına neden olan elektronik sigara nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.



ABD'de sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımı ile bağlantılı olarak rahatsızlanıp hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca toplam vaka sayısının 500'den fazla olduğu ve hepsinin elektronik sigara kullanımı sonrası akciğer problemi yaşadığı aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi yaptığı açıklamada 38 eyalette 380 olan vaka sayısının bir hafta içerisinde 530'a yükseldiğini belirtti. Vakaların üçte ikisinin 18 ila 34 yaşları arasında ve dörtte üçünün erkek olduğu belirtildi.



Missouri Sağlık Yetkilileri, St. Louis Hastanesinde tedavi gören 40 yaşlarında bir adamın elektronik sigara kullanımı ile alakalı 'gizemli akciğer hastalığı' nedeni ile sekizinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Uzmanlar, henüz tıbbı olarak tanımlanamayan ve sekizinci ölümün gerçekleştiği bu hastalık nedeniyle elektronik sigara kullanılmamasını tavsiye ediyor. Amerika Birleşik Devletlerinde elektronik sigara kaynaklı akciğer hastalığından ilk ölüm ise Ağustos ayında Illinois'te meydana gelmişti.



Elektronik sigara kullanımı bu ülkelerde yasak



Öte yandan ABD'de de gerçekleşen ölümlerin ardından elektronik sigaranın yasaklanması için adım atacağını açıklamıştı. Elektronik sigara kullanımının yasak olduğu ülkeler arasında ise Türkiye, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Hong Kong, Hindistan, Tayland yer alıyor. - MİSSOURİ