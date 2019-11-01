Son Dakika Haberleri: ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika Güncel ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

6 saat önce

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı belirtilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi, System.String[]

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı belirtilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklanan vakaların sayısının bin 888 olduğu, ülke genelinde 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu akciğer hastalığından ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi.

Uzmanlar, hastalığın belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs, baş ağrısı ve kusma gibi rahatsızlıkların olabileceğini belirtiyor.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan dikkat çeken açıklama: Bağdadi öldürüldüğü yere YPG'nin kontrolündeki bölgelerden geldi, geçişine nasıl izin verdiler?
Türk Profesör, ABD Kongresinde ders verir gibi Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı: ABD gibi Türkiye de teröristlere izin vermeyecek Azil süreci resmen başlayan Trump, Bağdadi operasyonuyla kredisini artırdı Donald Trump: Ben vurulursam Melania ağlamaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]