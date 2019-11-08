Son Dakika Haberleri: ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi
Son Dakika Güncel ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

6 saat önce

ABD'de elektronik sigara kullanımının neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi, System.String[]

ABD'de elektronik sigara kullanımının neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı 2 bin 51'e yükseldi.

Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 37'den 39'a yükseldi.

İlk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa kullanılan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Hastalıkla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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