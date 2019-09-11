Abd'de elektronik sigaraya 6'ncı kurban

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen 'gizemli akciğer hastalığı' sebebiyle hayatını kaybedenlerni sayısı 6'ya çıktı.

ABD basını, Kansas eyaletinde yaşayan ve elektronik sigara kullandığı bilinen 50 yaşındaki bir kadının, 'gizemli akciğer hastalığı' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kansas Eyaleti Sağlık ve Çevre Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elektronik sigarayla alakalı 'gizemli akciğer hastalığı' nedeni ile bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise bu vaka ile ülke çapında elektronik sigarayla gerçekleşen ölümlerin sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Hali hazırda toplam vaka sayısının 450 olduğu ve hepsinin elektronik sigara kullanımı sonrası akciğer problemi yaşadığı belirtildi. Ölüm ve hastalık vakalarının soruşturma altında olduğu belirtilirken; vatandaşlara, elektronik sigara kullanmamaları tavsiye edildi.

GİZEMLİ AKCİĞER HASTALIĞI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan bu hastalığı, 'gizemli akciğer hastalığı' olarak adlandırıyor.