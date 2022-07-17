ABD'de en çok aranan uyuşturucu liderlerinden biri Meksika'da yakalandı - Son Dakika
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ABD'de en çok aranan uyuşturucu liderlerinden biri Meksika'da yakalandı

17.07.2022 07:33
ABD'de en çok aranan uyuşturucu liderlerinden biri Meksika'da yakalandı

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesince (DEA) en çok aranan uyuşturucu kaçakçılığı liderlerinden biri Meksika'da yakalandı.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesince (DEA) en çok aranan uyuşturucu kaçakçılığı liderlerinden biri Meksika'da yakalandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, ABD makamları tarafından uzun yıllardır yakalanması için çalışma yürütülen organize suç örgütü liderlerinden biri Sinaloa eyaletine bağlı Choix kasabasında gözaltına alındı.

DEA'nın bulunması için başına 20 milyon dolar para ödülü koyduğu Rafael Caro Quintero, Meksikalı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

ABD'ye iade edilebileceği değerlendirilen Quintero, Meksika'da başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere birçok suçtan yargılanması bekleniyor.

Başsavcılık Ofisi (FGR), Ouintero'nun Meksika eyaletine bağlı Almoloya de Juarez'deki 1 numaralı Federal Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde kabul edileceğini ve ilgili yargı sürecinin başlayacağını bildirdi.

Süreç

ABD'de en çok aranan 10 uyuşturucu liderinden biri olarak gösterilen Quintero, Meksika'da önce 40 yıl hapis cezasına çarptırılmış ardından temyiz mahkemesinin kararıyla Ağustos 2013'te serbest bırakılmıştı.

Quintero, Meksika'da ilk uyuşturucu kartellerinden biri olan Guadalajara kartelini, 1980'de Miguel Angel Felix Gallardo ve Ernesto Fonseca Carillo ile kurmuştu.

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Kaynak: AA

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