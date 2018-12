ABD'de 'En Çok Hayranlık Duyulan Kadın' Michelle Obama

Eski First Lady Michelle Obama Hillary Clinton 'ın 17 yıldır listenin ilk sırasında yer aldığı 'Amerikalıların en çok hayran olunan kadını' listesinde başa geçti.Sıralamayı her yıl ABD 'nin araştırma şirketi Gallup yapıyor.Gallup'un kamuoyu araştırmasına göre Amerikalıların en çok hayran olduğu kadın sıralamasında, Eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı Hillary Cinton bu yıl üçüncü sıraya geriledi, ikinci sırada da talk-şov sunucusu Oprah Winfrey yer aldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de son 50 yılda olduğu gibi yine ilk 10'daki yerini korudu.Eski ABD Başkanı Barack Obama da 11 yıldır üst üste aldığı Amerikalıların en çok hayran olduğu erkek unvanını korudu. ABD Başkanı Donald Trump da dört yıldır listenin ikinci sırasında.Gallup, 1946 yılından bu yana, 1976 hariç her yıl bu sıralamayı yaptı.En çok hayran olunan kadın En çok hayran olunan erkekDünyanın farklı bölgelerinde yaşayıp ankete katılan 1025 kişiye Amerika'da hayran oldukları erkek ve kadınlar soruldu.Hillary Clinton, son 17 yılı ardı ardına olmak üzere toplamda 22 defa listenin ilk sırasında yer alıyordu.ABD'nin ünlü talk-şov sunucusu Oprah Winfrey hiçbir zaman ilk sırayı alamadı ama 14 defa ikinci sıraya çıktı.Hayran olunan erkekler sıralamasında da Barack Obama gelecek yıl da listenin başında yer alırsa bir rekor kırmış olacak.Gallup'a göre bu rekor şimdilik 12 defa en çok hayran olunan erkek seçilen Eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower'da.Trump, başkanlık görevi devam ederken 'en çok hayran olunan erkek' unvanını alamayan iki başkandan biri. Diğeri de Gerald Ford 'du.Gallup, 3-12 Aralık tarihleri arasında yapılan kamuoyu anketinin artı eksi yüzde 4 hata payı olabileceğini söylüyor.