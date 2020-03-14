Son Dakika › Dünya › ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir - Son Dakika Dünya
ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
6 saat önce
ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu.
ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu. Bu senaryoya göre koronavirüs ABD'de nüfusun yüzde 65'ini enfekte edebilir ve 1 milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir.
The New York Times gazetesine göre CDC'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kapalı oturuma dünyanın farklı ülkelerinden epidemi uzmanları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:47
Son Dakika Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı