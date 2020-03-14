ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir - Son Dakika Dünya

ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir

6 saat önce

ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu.

ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir, System.String[]

ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu. Bu senaryoya göre koronavirüs ABD'de nüfusun yüzde 65'ini enfekte edebilir ve 1 milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir.


The New York Times gazetesine göre CDC'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kapalı oturuma dünyanın farklı ülkelerinden epidemi uzmanları katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:18:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]