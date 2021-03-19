ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar - Son Dakika

ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

ABD'nin Indiana eyaletinde bir motosiklet bayisine giren 4 hırsız 2 dakika içerisinde en pahalı motosikletleri çalarak, ortadan kayboldu.

ABD'nin Indiana eyaletinde bir motosiklet bayisine giren 4 hırsız 2 dakika içerisinde en pahalı motosikletleri çalarak, ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Kokomo şehrindeki motosiklet bayisine giren 4 hırsız en pahalı modelleri çalarak, ortadan kayboldu. 4 hırsızın 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 hırsızın bindikleri motosikletlerle işletmeden çıktıkları görülüyor. Kokomo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yerel saat ile 09: 00 civarı gelen hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiklerini belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Son Dakika

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu

Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız

İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor

Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var