ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde - Son Dakika

ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde

12.05.2021 16:25
ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde, System.String[]

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta ise aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık enflasyon da beklentileri aştı

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda da yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 3,6 olması bekleniyordu. TÜFE, martta yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

Nisanda en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 10 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken, enerji endeksi yüzde 0,1 düştü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,9 artarak Nisan 1982'den bu yana en yüksek aylık artışı gösterdi. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 3 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 2,3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE martta, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,6 artmıştı.

Powell, fiyatlardaki artışların enflasyon üzerinde geçici etkileri olacağını söylemişti

Analistler, ekonomi normale dönerken arz kısıtlarına rağmen artan talebin tüketici fiyatlarını artırdığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında, teknik nedenlerden dolayı gelecek birkaç ay içinde biraz daha yüksek enflasyon beklediklerini söylemişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonominin yeniden normale dönmeye devam ederken fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki bu bir defalık artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkileri olmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde - Son Dakika Ekonomi


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