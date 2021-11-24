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ABD'de enflasyon endişesi artarken Biden'a halk desteği düşmeye devam ediyor - Son Dakika

ABD'de enflasyon endişesi artarken Biden'a halk desteği düşmeye devam ediyor

24.11.2021 19:56
ABD'de enflasyon endişesi artarken Biden'a halk desteği düşmeye devam ediyor

NEW ABD'de gerçekleştirilen bir ankete katılanların önemli bölümü ülkeyle ilgili en büyük endişe kaynaklarının yükselen enflasyon olduğunu ve bu endişenin ABD Başkanı Joe Biden'a bakışlarını etkilediğini ifade etti.

NEW ABD'de gerçekleştirilen bir ankete katılanların önemli bölümü ülkeyle ilgili en büyük endişe kaynaklarının yükselen enflasyon olduğunu ve bu endişenin ABD Başkanı Joe Biden'a bakışlarını etkilediğini ifade etti.

Amerikan NPR radyosu ve Marist Koleji ortak anketinde, Biden'a halk desteğinin nisandan beri 12, eylülden beri 6 puan gerileyerek yüzde 42'ye indiği bildirildi.

Anket sonuçlarında halkın Biden'a bakışının temelde ülke ekonomisine olan bakışını yansıttığı dile getirilirken, ülkede ekonomik endişeler arasında enflasyon yüzde 39'la ilk sırada yer aldı.

Enflasyonu yüzde 18'le çalışma ücretleri, yüzde 11'le işgücü kıtlığı ve yüzde 9'la konut maliyetleri, işsizlik ve benzin fiyatları takip etti.

Biden'ın ekonomi politikalarını onaylayanların oranı yüzde 42, onaylamayanların oranı ise yüzde 52 oldu.

Cumhuriyetçiler ve bağımsızların en çok enflasyon, demokratlarınsa çalışma ücretleri nedeniyle endişe duyduğu bildirildi.

Marist Koleji Kamuoyu Enstitüsü Direktörü Lee M. Miringoff, Amerikan halkının işsizlikteki düşüş ve borsadaki yükselişe rağmen ekonomiden endişe duyduğunu, bunun nedeninin de enflasyon olduğunu dile getirdi.

ABD'de geleneksel olarak başkanların ilk ara seçimlerinde iktidarda olmayan partinin avantajlı olduğu ifade edilerek ABD medyasında yaklaşan ara seçimlerde Cumhuriyetçi partinin Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçireceği değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

Ancak bu durumun ankete yansımadığı, ara seçimlerde demokratların halen yüzde 46'ye 41'le avantajlı durumda bulunduğu vurgulandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Joe Biden, Enflasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de enflasyon endişesi artarken Biden'a halk desteği düşmeye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de enflasyon endişesi artarken Biden'a halk desteği düşmeye devam ediyor - Son Dakika
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