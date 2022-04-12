ABD'de enflasyon yüzde 8,5 artarak 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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ABD'de enflasyon yüzde 8,5 artarak 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

12.04.2022 15:48
ABD'de enflasyon yüzde 8,5 artarak 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek, Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. Son 41 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon oranının ABD'de benzin, gıda, konut, gıda gibi maliyetleri arttırdığı belirtildi.

ABD'de benzin fiyatlarının mart ayında son 1 yılda, yüzde 48, doğal gaz fiyatlarının ise yüzde 21,6 arttığı belirtildi. Aynı zamanda son veriler, ikinci el araç fiyatlarının şubat ve mart aylarında düşmesine rağmen geçen yıla oranla yüzde 35,3 arttığını, temel ihtiyaç fiyatlarının yüzde 10, kira fiyatlarının yüzde 4,4, giyim sektörünün ise yüzde 6,8 arttığını gösterdi. Genel olarak enerji fiyatlarının ise yüzde 32 arttığı belirtildi.

Enflasyon raporuna göre, gıda grubunda en yüksek enflasyon oranının yüzde 13,7 ile et, kümes hayvanları, balık ve yumurta ürünlerinde görüldüğü belirtildi. Süt ve süt ürünlerindeki fiyatların ise yüzde 7 yükseldiği bildirildi.

Raporda, gıda ve enerji haricindeki çekirdek enflasyonun son 1 yılda yüzde 6,5 artarak, 1982 Ağustos ayından bu yana en büyük artışı gördüğü belirtildi.

Ekonomistlere ve hükümet yetkililerine göre, ülkedeki enflasyonun, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında enerji piyasalarını etkilediği için arttığı belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün düzenlediği basın toplantısı sırasında Beyaz Saray'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı nedeniyle enflasyonun olağanüstü yükselmesini" beklediğini ifade etmişti.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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